Fenerbahçe Token ilk işlem gününde coştu
Fenerbahçe Token, bugün itibarıyla işleme açıldı. Açılışın ardından gelen yoğun talep Paribu'nın ara ara kilitlenmesine neden olurken, Fenerbahçe Token ilk günde yüzde 400'e yakın prim yaptı.
Hafta başında lansmanı ve ön satışı yapılan Fenerbahçe Token'da bugün itibarıyla işlemler başladı.
30 liradan satılan 500 bin Fenerbahçe Token, bugün saat 14:00 itibarıyla Paribu'da işleme açıldı.
Fenerbahçe Token ilk işlemde 43 liradan listelenirken, yoğun talep nedeniyle işlemlerde zorluk yaşandı.
Fenerbahçe Token yüzde 400'e yakın yükselişle 30 TL'den 153 TL'ye yükseldi.
Öte yandan Paribu'dan gün içinde yapılan açıklamada "FB/TL paritesinin açılmasını takiben gerçekleşen emir ve işlem yoğunluğu nedeniyle aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede çözülmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.