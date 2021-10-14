Fenerbahçe Token'da yakım başlıyor

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Ağustos ayında piyasaya sürülen ve yoğun talep gören Fenerbahçe Token'da ilk yakım tarihi belli oldu.

İlk işlem gününde 150 lirayı aşan ve ardından düşmeye başlayan FB Token, 60 lira bandına kadar gerilemişti. Son günlerde yeniden yükselişe geçen token 67 liranın üzerinde işlem görüyor.

Fenerbahçe Token, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ilk token yakma işleminin 15 Ekim'de gerçekleştirileceği belirtilirken, ne kadar tokenın yakılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

FB Token, White Paper'ında yer alan bilgilere göre yakım planı şu şekilde:

NE KADAR YAKIM YAPILACAK?

Fenerbahçe futbol takımı, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 galiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi'nde de eleme turundaki 2 maçı kazandı ancak grup maçlarında henüz galiyete uzanamadı. Dolayısıyla futbol takımı resmi maçlarda toplam 8 galibiyet elde etti.

Erkek basketbol takımı, ING Basketbol Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmayı kazanırken, Euroleague'deki 3 müsabakanın 1'inden zaferle döndü. Kadın basketbol takımı ise Avrupa'da sezonu daha yeni açtı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de çıktığı iki karşılamadan birini kazanabildi. Türkiye Kadın Basketbol Süper Ligi ise bu hafta sonundan itibaren başlayacak.

Türkiye'de voleybol sezonu da henüz daha yeni başladı. Fenerbahçe kadın ve erkek voleybol takımları Türkiye'de çıktığı 2'şer karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Voleybolda Avrupa sahnesi ise daha açılmadı.

White Paper'daki bilgilerden yola çıkıldığında resmi karşılaşmalarda alınan galibiyet sayılarına göre tahmini 115 bin tokenin yakılması bekleniyor. Bu rakam toplam dolaşımdaki miktarın yüzde 5,3'üne denk geliyor. Coinmarketcap verilerinde FB Token'ın dolaşımdaki arzı 2 milyon 180 bin olarak görülüyor. Dolayısıyla yakımın ardından dolaşımdaki token miktarı 2 milyon 65 bine gerileyecek. Bu durumun ise fiyatta pozitif bir etkiye yol açabileceği ifade ediliyor.

Galibiyet Sayısı Tahmini yakım miktarı Futbol 8 80.000 Basketbol Erkek 4 20.000 Kadın 1 5.000 Voleybol Erkek 2 5.000 Kadın 2 5.000 Toplam 115.000

TOKEN YAKIMI NEDİR?

Fenerbahçe Token White Paper'ında token yakımı ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Token yakımı, bir tokenın bir miktarının geri döndürülemez bir adrese gönderilmesiyle dolaşımdan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. Dolaşımdan bir kez çıkarılan kripto varlıklar bir daha asla geri getirilemez. Bu kripto varlıkların yeniden kullanılmasının engellenmesi, dolaşımdan tamamen çıkarılabilmesi için “eater address” adı verilen özel kripto varlık adresleri mevcuttur. Özel anahtarları bilinmeyen bu adreslere, kripto varlıkların geri alınması için ulaşılamaz. Token yakma işlemleri akıllı kontratların fonksiyonel bir katkısıdır. Dolayısıyla yakım işlemleri sadece kripto varlıklar ile yapılabilir. Para piyasalarında benzer bir işlemin yapılabilmesi söz konusu değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kararlaştırılacak token yakım işlemleri sonucunda; Fenerbahçe Token adedi, 100 milyon adede kadar düşebilir"

15 liradan alanlar mayıs ayını bekliyor

Fenerbahçe Token, ilk işlem gününde yüzde 400'e yakın primlenmiş 30 liradan 153 liraya kadar yükselmişti. Yoğunluk nedeniyle kripto para borsası Paribu kilitlenmiş, işlemlerde zorluk yaşanmıştı.

FB Token iki şekilde satışa sunulmuştu. 30 liradan alım yapanlar ilk günden itibaren piyasada işlem yapabiliyorken, 15 liradan alım yapanların mayıs ayını beklemesi gerekiyor.