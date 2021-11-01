FLOKI Coin ne kadar oldu? Yükselişiyle dikkat çekiyor

Elon Musk'ın tweet'lerinden destek alan ve yatırımcıların dikkatini çeken FLOKI Coin yükselişine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Musk, Dogecoin hakkında attığı tweetlerle bu altcoine yatırımcıların talebinin artmasına neden olmuş, bunun sonucunda Dogecoin bir anda hızlı yükselişe geçmişti.

FLOKI Coin'e ilgi duyduğunu açıklayan Musk'ın bu altcoinin erken yatırımcılarına da kar ettirirken, FLOKI haftaya yüzde 20'nin üzerinde artışla başladı ve 0.002612 dolar oldu.

Musk'un köpeğinden ilhamla piyasaya sürülen FLOKI Coin, Londra'da imza attığı reklam çalışmasıyla dikkat çekti. FLOKI Coin'in hedef pazarında Birleşik Krallık'ın yanı sıra Çin, Japonya ve Rusya da bulunuyor.