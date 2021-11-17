Fon yöneticileri Bitcoin'den umutlu

Bank of America'nın global fon yöneticileri anketine katılanların dörtte biri Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçmesini bekliyor.

CoinDesk'in gördüğü ankete göre, fon yöneticilerinin yüzde 25'i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inanırken, fiyatın 50-75 bin dolar aralığında kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 20 oldu. Yüzde 19 ise fiyatın 25-50 bin dolar aralığına gerileyeceğini öngördü.

Bitcoin'i balon olarak gören fon yöneticilerinin oranının Mayıs ayındaki yüzde 75'ten yüzde 59'a gerilediğini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 12'si Bitcoin'in 2022'de en iyi performans gösteren v varlık olacağını düşünürken, petrol ve altının daha iyi performans göstereceğine inananların oranı yüzde 10'da kaldı. 2022'de en iyi performansı gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin göstreceğine inananların oranı yüzde 34 olurken, S&P 500'ün en iyi performansı göstermesini bekleyenlerin oranı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

60 bin doların altında seyrediyor

Diğer yandan kripto para piyasalarında dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün de negatif bir tablo söz konusu.

Bitcoin, bugün 60 bin doların altında işlem görüyor. Ethereum ise 4 bin 180 dolar civarında alıcı buluyor.

Bitcoin, dün kasım ayında ilk kez 60 bin doların altını görmüştü. Ethereum ise 4 bin 200 doların altına inmişti.

Analistler, kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün ABD'de artan regülasyon ve vergi endişelerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Bazı analistler ise düşüşün uzun süren ralliden sonra yaşanan bir düzeltme olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.