Fransa MB Başkanı: Kriptoların regüle edilmesi acil bir konu

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, kripto varlıkların gözetim, denetiminin acil bir konu olduğunu ve Avrupa'nın kripto varlıklara ilişkin yeni kuralları bu yıl ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarında konuşan Villeroy, "Yüksek getiri ve düşük risk ile bir yatırım yapabilmek bir illüzyon. Kripto varlıklar regüle edilmeli. Bu ayrıca bir kara para aklama ile mücadele meselesi" dedi.

Villeroy, kripto varlıklara ilişkin denetim, düzenlemenin acil bir konu olduğunu da vurgulayarak, "Avrupa'da bu düzenlemeleri bu yıl yapabileceğimizi güçlü şekilde umuyorum" diye konuştu.