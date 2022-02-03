FTX, Luquid'i satın alarak Japonya piyasasına girecek

FTX Trading, Japonya kripto para piyasasına girmek için finansal teknoloji şirketi Liquid Group'u satın alacak.

Liquid Group'un satın alınmasında hedef, şirketin bağlı ortaklığı olan ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'a 2017'de kayıt olan kripto para borsası Quoine Corp.

Quoine, türev ticareti konusunda Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan onay almış durumda.

FTX'in Luquid Group'un satın alma sürecinin Mart ayında tamamlanması bekleniyor.

FTX 1,5 milyar dolarlık günlük işlem hacmi ile dünyanın üçüncü büyük kripto para borsası. Liquid ise 72 milyon dolar ile 22'nci sırada.