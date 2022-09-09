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FTX, SkyBridge'in yüzde 30'unu satın aldı

FTX'in girişim sermayesi bölümü, SkyBridge Capital'in yüzde 30 hissesini satın aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kripto para borsası FTX'in girişim sermayesi bölümü Antony Scramaucci'nin kurduğu SkyBridge Capital'in yüzde 30 hissesini satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, FTX'in yüzde 30 hisse karşılığında yapacağı yatırım 40 milyon dolar tutarında kripto para almak için kullanılacak.

SkyBridge'in kripto paralarda ve dijital varlık şirketlerde yatırımları bulunuyor.

SkyBridge'in Haziran sonu itibarıyla yönettiği 2,5 milyon dolar tutarında varlığın 800 milyon dolardan fazla bölümü dijital tokenlerdeydi. Şirket, Legion Strategies Fonu'nda para çekilmesini Temmuz ayında durdurmuştu.