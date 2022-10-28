FTX TR, kurumsal kullanıcı sayısını yüzde 600 artırdı

Kripto para borsası FTX TR, Türkiye’de hizmet vermeye başladığı Nisan 2022’den bu yana kurumsal kullanıcı sayısını yüzde 600 artırdı. Kurumsal kullanıcıların gerçekleştirdiği işlem hacmi ise 5 ayda 27 kat artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; FTX TR kripto borsasında, 10.000 TL değerinde alım ya da satım işlemi yapıldığında piyasa yapıcı emirlerde 2 TL, piyasa alıcı emirlerde ise 7 TL’lik işlem ücreti ödeniyor.

FTX platformunun yerel tokeni FTT’ten 26 adet stake eden (belirli bir zaman aralığında kripto para cüzdanında kilitli tutan) gerçek bir kurumsal kullanıcının işlem hacmi 51,2 milyon USD olduğunda; 32 milyon USD hacimli piyasa yapıcı işlemleri üzerinden yalnızca 14 cent komisyon ödüyor.

19,2 milyon USD hacimli piyasa alıcı işlemleri üzerinden ise 8.418 USD’lik komisyon ortaya çıkıyor. Aynı hacimdeki işlemler, diğer kripto para borsalarında yapıldığında, ödenecek komisyon oranı 55-60 bin USD aralığında olacaktı ki bu da ortalama 50 bin USD’lik tasarrufa denk geliyor. FTX TR üzerinden işlem yaptığında 7 kata kadar daha az komisyon ödeyen kurumsal kullanıcılar, piyasadaki en rekabetçi ücret yapısıyla yatırım stratejilerini geniş ölçekte yürütme olanağı buluyor.