Galatasaray'a kripto parada yeni ortak

Kripto para borsası Bitget, 2021-22 sezonunun geri kalanı için Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Galatasaray ile ortaklık yaptığını duyurdu.

Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması, Bitget'i futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek.

Bitget CEO'su Sandra Lou, “Adanmış bir geçmişe sahip, lider bir Türk spor kulübü olan Galatasaray ile bu ortaklığı duyurmaktan son derece memnunuz. Türkiye, kripto sektörüne büyük ilgi gösterdi ve bu alanda eğitim ve bilgi paylaşımı fırsatlarına öncülük etmeye devam ederken; topluluğumuzu bu pazarda büyütmeyi dört gözle bekliyoruz. Blockchain ekosistemini büyütmeye ve kullanıcılarımıza değer katmaya devam etmek için her zaman benzer düşünen ortaklarla çalışmaya istekliyiz.” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık da “Bitget ile sponsorluk anlaşmamızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak vizyonumuza uyan bir kripto borsası bulmak için arayışımız sürüyordu ve dünyanın önde gelen kripto şirketlerinden biri olarak Bitget'in doğru marka olduğuna karar verdik. Onlarla yakın bir şekilde çalışmayı ve birlikte karşılıklı yarar sağlayan bir vizyonla yürümeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.