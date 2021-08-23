Gelecek kripto paraların, hazırlanın!

Deniz KILINÇ

Tarihi on yıl kadar eskiye dayansa da Bitcoin’in 2017 sonundaki 20 bin dolarlık rekorunun ardından bireysel ve kurumsal yatırımcıların odağına giren kripto para birimleri “çalkantılı da olsa” varlıklarını sürdürüyor. Bazı uzmanlar tarafından geleceğin teknolojisi olarak tanımlansa da kimileri terör finansmanı ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra gizliliğin ön planda olduğu bu piyasanın siber saldırıları da desteklediği görüşünde.

“Bankalar geri kalmaktan korkuyor”

Twitter CEO’su Jack Dorsey de Bitcoin destekçilerinden. Dorsey, Bitcoin’in “internetin yerel para birimi” olabileceğine ve geleneksel finans sektörünün aksine bunu “ilkeleri ve dayanıklılığı” sayesinde başarabileceğine inanıyor. Kripto para piyasalarına ilişkin batan kripto borsaları ve regülasyonlarla birlikte yaşanan kaosa rağmen, dünyanın önde gelen bağımsız denetim kuruluşu ve danışmanlık şirketi Deloitte’in yaptığı bir araştırma, finans sektörü yöneticilerinin kripto para teknolojisinden aslan payını alabilme konusunda geri kalmaktan korktuğunu ortaya koyuyor.

Yüzde 76’sı “Dijital varlıklar fiat paranın yerini alacak” diyor

ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Brezilya, Japonya, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) binin üzerinde banka ve finans kurumları yöneticileriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 80’i dijital varlıkların gelecek iki yılda önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Yüzde 73’ü, kurumların gelecekte rekabetçi olmak istiyorlarsa blok zincir adaptasyonunun hayati önem taşıdığına inanırken, yüzde 76’sı ise gelecek 5-10 yılda dijital varlıkların yasal (fiat) paranın yerini alacağını ve fiziksel paranın sonunun geleceğini savunuyor. “Geçen sene boyunca, küresel finans ekosisteminde dijital varlıklarla beslenen yeni iş modellerinin düşünüldüğünü ve bunu finansal altyapıda nasıl önemli bir rol oynayacağını görmeye başladık” diyen Deloitte blok zincir ve dijital varlık lideri Linda Pawczuk, finansal yöneticilerin “paranın geleceğinde ekonomik büyüme görmek için” alternatif yollar bulmaları gerektiğini belirtiyor.

Bitcoin’de öngörü yelpazesi geniş: 20 bin ila 50 bin dolar

Kripto paraların geleceğine ilişkin bu sonuçlara rağmen, 1 trilyon dolara yakın piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin’in fiyatı endişe oluşturmaya devam ediyor. Dün TSİ 17:00’da 49 bin 184 dolarla son üç ayın en yüksek düzeyini gören Bitcoin 50 bin dolarlık kilit destek düzeyine yaklaşsa da bazı uzmanlar 20 bin dolara dönüşün kaçınılmaz olduğu görüşünde. CEX.IO kripto borsası CEO’su Konstantin Anissimov, “Daha fazla yatırımcı piyasaya girerse, Bitcoin fiyatı 50 bin doları aşarak orta-vadeli 55 bin dolar hedefine ulaşabilir” diyor. Santiment verileri de Bitcoin’in 45 bin dolarda seyrettiği 15 Ağustos’ta hacmi yüksek işlemler olarak tanımlanan “balina işlem” sayısının 9 binlerden, şimdi 14 bine yükseldiğini gösteriyor. Bu kapsamda InTheMoneyStocks.com Piyasa Stratejileri Direktörü Gareth Soloway, Bitcoin’in 18 bin ila 20 bin dolara dönüşünün kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Bitcoin’in kısa vadede 50 bin doları görmesinin mümkün olduğunu fakat son hareketlerin 2013 ve 2017’deki fiyat değişikliklerini anımsattığını belirten Soloway, Bitcoin fiyatını piyasa katılımcılarının belirleyeceğine inanıyor: “Şu anda piyasada çok daha fazla katılımcı olduğu için, dipten satın alan çok daha fazla kurum veya bireysel yatırımcı olabilir. Bunun belki de Fed’in piyasaya akıttığı likidite ve dolarlarla bir ilgisi vardır.”

Ether’in gözü 4.900 dolarda, Dogecoin’e Ethereum dopingi

Ether göstergeleri ise uzun vadede en güçlü ikinci kripto para biriminin yeniden 4 bin doları aşabileceğine işaret ediyor. 11 Ağustos’ta 3,333 doları görerek son 3 ayın en yüksek düzeyine ulaşan Ether’de boğa hareketinin devamı için 2,900-3,050 destek bariyerinin kilit olduğunu belirten FXStreet analisti Sheldon McIntyre, Ether’in gelecek aylarda 2018’e göre yüzde 361,8 artışla 4,926 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Öte yandan Elon Musk’ın favori kripto parası Dogecoin fiyatında görülen haftalık yüzde 7,70’lik artış, Ethereum CEO’su Vitalik Buterin sayesinde hızlandı. Buterin katıldığı bir podcastte Doge’un başarılı bir şekilde Ethereum ağına bağlanması ve Ethereum ağının hedeflediği ölçeklenebilirliğe ulaşması durumunda Dogecoin’in oldukça düşük işlem ücretleri ve yüksek hızda trade edilebileceğini söyledi. Söz konusu gelişmeler sonrası Ether dün TSİ 17:00’da 3,259 dolardan, Dogecoin de 0,32 dolardan işlem gördü.

Avustralya aşı olana Bitcoin verecek

Avustralyalı girişimci Fred Schebesta, ülkede COVID-19 aşısı olan vatandaşlara 5 dolar değerinde Bitcoin vereceğini açıkladı. Bu durumda Avustralya’da aşı olan herkes için Shebesta’nın 75 milyon dolar değerinde Bitcoin dağıtması gerekecek. Shebesta, Avustralyalıların bu “kampanyaya” bir kez katılabileceğini ve Bitcoin’lerini almak için Finder uygulaması üzerinden aşı olduklarına dair kanıt sunmaları gerektiğini söyledi.