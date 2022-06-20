Göğüş: Kriptoda ayı sezonu en iyi alım zamanıdır

Berfin ÇİPA

ABD enflasyon verisi ve Celsius Network krizi sonrası düşüşü hızlanan Bitcoin, hafta sonu 18 bin seviyesinin altını da gördü. Ancak pazar günü alıcılar Bitcoin’e yönelince lider kripto para birimi 20.574 dolar seviyesinde haftayı kapatmayı başardı. Yeni haftada kısıtlı düzeltme aşamasında olan Bitcoin, 20 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Kripto para piyasasında boğa sezonu rüzgarı eserken regülasyon meselesi de gündemdeki yerini koruyor. Bybit Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, piyasadaki gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendirdi.

Göğüş, Bitcoin’in geleceğine ilişkin şu notu kaydetti, “Kripto piyasası kendini tekrar eden bir döngü gibi hareket eder. Geçmişe baktığımızda piyasalarda hep döngüsel yükseliş ve düşüş trendleri yaşanmıştır. Fiyatlarda yapılan düzeltmeler, yeni ekonomilerin büyümesini ve gelişmesini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Bybit, Bitcoin’in geleceği ve beraberinde getirecekleri konusunda iyimser”

“YATIRIMCI KULLANACAĞI BORSAYI ÖNCEDEN ARAŞTIRMALI”

Geçtiğimiz hafta Celsius Network’ün para çekme ve transfer işlemlerini durdurduğunu açıklaması kripto para piyasasındaki düşüşe tuz biber ekti. Yatırımcı kullanacağı borsayı seçerken nelere dikkat etmeli sorusunu Bybit Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş yanıtladı, “Yatırımcılar, kullandıkları borsa konusunda dikkatli olmalılar ve önceden araştırma yapmalılar. Kripto borç veren platformlardan biri olan Celsius'ta yaşanan değer kaybı ve düşüş, yatırımcıları oldukça sıkıntıya soktu. İşin doğrusu, kayda değer piyasa derinliğine ve rekabetçi likiditeye sahip borsalar, piyasadaki fiyat dalgalanmalarından yararlanırlar.”

“DÜZENLEMELER YATIRIM YAPMAK İSTEYENE FAYDA SAĞLAYACAKTIR”

ABD ve Avrupa’da kripto paralara ilişkin somut regülasyon adımları atılmaya başlandı. Ülkemizde de Kripto Para Yasası’na dair çalışmalar devam ediyor. Göğüş sektöre dair düzenlemeler için, “Riskleri azaltmak ve yatırımcıları korumak isteyen düzenleyiciler alkışlanmalıdır, çünkü mantık çerçevesinde yapılan kripto düzenlemeleri kripto paralara yatırım yapmak isteyenlere fayda sağlayacaktır. Kriptoyu düzenlemelere tabi tutmak, kripto varlıkların artık milyarlarca insanın yaşamında önemli bir yer edindiği gerçeğinin ve sektörün önemli düzeyde geliştiğinin kabul edildiğini gösteriyor. Biz de sektörde lider bir borsa olarak, hizmet verdiğimiz ülkelerde kural koyucularla regülasyon konusunda aktif olarak iş birliği yapıp, tam uyum sağlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO SEKTÖRÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK AMAÇLIYORUM”

Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş hedeflerini şu sözlerle özetledi, “Finansal anlamda katılımı teşvik etmek, güvenli şekilde kriptoya yatırım yapılabilmesini mümkün kılmak ve Türkiye'deki kripto sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek. Blok zinciri teknolojisi, 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında internetin benimsenmesinden daha hızlı benimseniyor ve büyük çaplı yatırım fırsatları yaratıyor. Önemli düşüşler yaşanmış ve yaşanmaya devam edebilecek olsa da logaritmik eğilim, yükselişi gösteriyor ve üstelik büyüme için önemli bir alan açıyor”

Alphan Göğüş’ten yatırımcılara tavsiye

Kripto ayı piyasaları, uzun vadeli yatırımcılar için genelde en iyi satın alım fırsatlarının doğduğu zamanlardır. Kriptoda alım-satıma yeni başlayanlar için şunları öneriyoruz:

1) En iyi performansı gösteren kripto paralara ve sağlam temeller üzerine kurulmuş projelere yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirin.

2) Piyasadaki zamanlama riskini hafifletmek için yatırımlarınızda ortalama dolar maliyeti stratejisini benimseyebilirsiniz. Kripto yatırımcılarının yapması gereken: Uzun vadeli düşünmek ve piyasa dibe yaklaştığında panikleyip varlıklarını satmamak.