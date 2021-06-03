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Goldman Sachs: Bitcoin altına değil bakıra alternatif olabilir

Goldman Sachs'a göre Bitcoin altına değil bakıra alternatif olabilir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın emtia araştırmaları birimi başkanı Jeff Currie, kripto paraların riske karşı hedge amaçlı kullanımı konusunda  sorulan soruları yanıtladı.

Currie, altının genellikle yatırımcılar tarafından bir güvenli liman  olarak görüldüğünü söylerken Bitcoin ve bakırın ise daha fazla risk  iştahının arttığı dönemlerde hareketlendiğini kaydetti.

Analist, "Dijital paralar altına bir ikame olamaz. Eğer bir ikame  olacaklarsa bakıra olabilirler. Zira ikisi de risk iştahının arttığı  dönemde hareket eden varlıklar" ifadelerini kullandı.

Currie, Bitcoin'de 10 yıllık bir fiyat geçmişi bulunduğunu ve bunun  varlığın kesinlikle risk iştahının artışı döneminde ilgi gördüğünü gösterdiğini belirtti.