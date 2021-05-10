Goldman Sachs ilk Bitcoin türev işlemini yaptı

ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, tekrar faal hale getirdiği kripto para masasının ilk Bitcoin bağlantılı türev işlemini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Financial Times’ın haberine göre, perşembe günü personele gönderilen bir notta, önemli para birimlerinden sorumlu başkan Rajesh Venkataramani, personele bankanın iki tür Bitcoin bağlantılı türev ürünün işlemlerini "başarıyla gerçekleştirdiğini" açıkladı.

Banka, 1 Mart'ta kurumsal müşterilerden gelen artan talep nedeniyle rafa kaldırılan kripto para birimi işlemlerini yeniden başlatacağını açıklamıştı. Goldman, bir kripto masası kuran ilk bankalardan biriydi, ancak Bitcoin faaliyetlerinin 2018'de başlatılmasının ardından en büyük kripto para biriminde görülen büyük değer kaybı bankanın projeyi sessizce rafa kaldırmasına neden olmuştu.

Dijital varlıklar ekibinin başkanı Mathew McDermott'a göre, yeniden faaliyete geçen birim nakit kripto para birimleri ile uğraşmayacak, ancak vadeli işlemler ve teslim edilmeyen vadeli alım satım işlemleri (ndf) yapacak.

Banka ayrıca, ilk olarak yalnızca ana aracı kurumunun ve özel müşterilerinin kripto masası işlemcilerine bankanın kripto para birimi araştırmalarına erişmesine izin verecek.

Venkataramani, kripto para birimi alım satım ekibine başkanlık ederken McDermott, merkez bankası dijital para birimleri ve blok zinciri gibi alanları denetleyecek. Yeni ekip, bankanın küresel para birimleri ve gelişmekte olan pazarlar biriminin bir parçası olarak konumlandırıldı.