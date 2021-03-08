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Goldman Sachs, kripto paralara kurumsal talep bekliyor

Kriptopara masasını yeniden faaliyete geçiren Goldman Sachs,  kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara önemli miktarda talep göstermelerini bekliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Goldman Sachs Global Markets Division'ın dijital varlıklar global  başkanı Matt McDermott yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 yatırımcı ile  yaptıkları anketin bu yatırımcıların yüzde 40'ının hali hazırda kripto varlıklara yatırımları olduğunu gösterdiğiuni bildirdi. McDermottt, "Durum, farklı sektörlerden gelen büyük miktardaki kurumsal talep ve  özel bankacılık müşterilerinin ilgisi nedeniye, 2017 yılındaki Bitcoin balonundan farklı" diye konuştu.

McDermott, faaliyete geçirdikleri kripto masasının ilk etapta CME Group vadelilerine odaklanacağını belirtirken, ABD bankalarınrın  kendilerini fiziki kriptoparalarda işlem yapmaktan alıkoyan düzenlemeler  ile başa çıkmaları gerektiğini de vurguladı.