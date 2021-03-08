Goldman Sachs, kripto paralara kurumsal talep bekliyor

Goldman Sachs Global Markets Division'ın dijital varlıklar global başkanı Matt McDermott yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 yatırımcı ile yaptıkları anketin bu yatırımcıların yüzde 40'ının hali hazırda kripto varlıklara yatırımları olduğunu gösterdiğiuni bildirdi. McDermottt, "Durum, farklı sektörlerden gelen büyük miktardaki kurumsal talep ve özel bankacılık müşterilerinin ilgisi nedeniye, 2017 yılındaki Bitcoin balonundan farklı" diye konuştu.



McDermott, faaliyete geçirdikleri kripto masasının ilk etapta CME Group vadelilerine odaklanacağını belirtirken, ABD bankalarınrın kendilerini fiziki kriptoparalarda işlem yapmaktan alıkoyan düzenlemeler ile başa çıkmaları gerektiğini de vurguladı.