Goldman Sachs'tan dijital para açıklaması

Goldman Sachs Group, başka şirketler ile işbirliği yaparak bir stablecoin çıkarma konusunda araştırmalarının devam ettiğini, ancak yakın zamanda bir dijital para çıkarma planları olmadığını bildirdi.

Goldman Sachs Sözcüsü Maeve DuVally, "Yakın bir zamanda bir Goldman Sachs koin oluşturma planımız yok. Yasal ve düzenleyici zorunlulukları karşılayan ve şeffaf yönetimi olan yaygın bir stablecoin oluşturmak için özel sektörden kuruluşlarla yakın şekilde çalışmakta değer görmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, stablecoin için hangi şirketler, kuruluşlar ile çalıştığı konusunda ise bilgi vermedi