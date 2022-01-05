Goldman'dan Bitcoin için 100 bin dolar yorumu

Goldman Sachs, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği “değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor.

Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in “değer saklama aracı” pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde “varsayımsal olarak” yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100.000 doların biraz üzerine çıkabilir.

Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Goldman’ın notunda Bitcoin’in doğal kaynak kullanımının kurumsal adaptasyon konusunda engeller oluşturabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Nexo ve Bukele de 100 bin dolar sinyali vermişti

Kripto varlık kredi kuruluşu Nexo ile El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin'in bu yıl 100 bin dolara yükselebileceğini açıklamıştı.

Nexo'nun kurucusu Antoni Trenchev, Bitcoin fiyatında yukarı hareketin devam edeceğini ve fiyatın 2022 yılı ortasına kadar 100 bin dolar seviyesine kadar yükseleceğini söylemişti.

Bukele ise Bitcoin'i bu yıl iki ülkenin daha kabul edeceğini belirterek, 100 bin dolara çıkabileceğini kaydemişti.