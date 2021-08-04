Google'dan kripto para reklamlarına onay

Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google, 3 Ağustos'ta devreye giren yeni kuralları ile yeniden kripto para borsa ve cüzdan hizmetleri reklamlarına izin vermeye başladı.

Google, kripto ve ICO reklamlarını 2018 Haziran ayında yasaklamıştı. Şirket yeni düzenlemeleri ile regüle edilen kripto kuruluşlarının ilanlarına yeniden izin verirken ICO'lar konusunda ise yeni adım atılmadı.

Google, kripto paralarda reklamlara yeniden izin getirecek düzenlemeyi haziran ayında duyurmuştu.