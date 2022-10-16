Gösteri dünyası ‘metaverse’e taşınıyor

Türk girişimciler tarafından 2021 yılında kurulan Black Studio, interaktif eğlenceyi metaverse evrenine taşıyan yeni platformu Intent Land’i geliştirdi. Hareket yakalama teknolojisi kullanılarak geliştirilen Intent Land’de katılımcılar sanatçıların konserlerini evlerindeki koltuktan kalkmadan eşzamanlı olarak izleyebilecek. Sanatçılar ise üzerlerine giydikleri hareket verilerini aktaran kıyafetler ve sensörler ile hem gerçek dünyadaki konser alanında hem de Intent Land’in özel olarak tasarladığı metaverse evrenindeki sanal sahnede konser vermiş olacak.

İlk etkinlik çok yakında

Yenilikçi ve öncü bir proje olarak kurgulanan sürecin ilk etkinliğinin 9 milyon kullanıcılı biletleme markası PASSO ile hayata geçirilmesi planlanıyor. Etkinlik serileri ünlü isimleri bir araya getirerek birçok farklı alanda gerçekleştirilmeye devam edecek.

Black Studio kurucusu ve CEO’su Ata Güneş, “Zaman, mekan ve sınır kavramlarını değiştiren bu teknolojiyle Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde ve farklı zaman dilimlerinde bulunan kişilerin, aynı etkinliği eş zamanlı olarak evlerinden veya bulundukları herhangi bir yerden hiçbir ek yazılıma ihtiyaç olmadan web sitemiz üzerinden deneyimlemelerine imkan sağlıyoruz. Intent Land Metaverse Alanı’nda konserler, futbol, basketbol gibi spor müsabakaları, tiyatrolar, film premierleri, TV showları, stand-uplar, performans sanatları gibi birçok organizasyon için alan oluşturacağız. Ayrıca oyun alanları ve insanların sosyalleşebileceği bir meydan da inşa edeceğiz” dedi.

"Değerli birçok partner bulunuyor"

NFT ve Dijital Bilet satın alarak girilecek olan etkinlikler hem sanal gerçeklik (VR) gözlüğü hem de bilgisayar destekli olacak. Intent Land için birçok iş ortaklığını bu yıl içerisinde hayata geçireceklerini belirten Güneş, “Lokal ve global olmak üzere birçok firma, teknoloji üreticisi ve etkinlik sahipleri ile partnerlik süreçlerimizi ilerletiyoruz, PASSO, Sense4Motion, XSense, Manus ve FaceWare bunlardan bazıları. Hepimiz için heyecan verici bir deneyim olacağına inancımız tam” diye konuştu.

Türkiye ve dünyada birçok markayı Metaverse ve NFT evrenine taşıyan Black Studio, 2022 yılında Havas Istanbul, Senfonico ve ME gibi büyük reklam ajanslarıyla işbirliklerini hayata geçirdi. Türkiye ve global çapta birçok markanın kendi özel metaverse alanının oluşturulmasına destek verdiklerini belirten Güneş, “Decentraland, The Sandbox, Roblox, Spatial gibi popüler metaverse platformlarında markalar için istenilen tüm projeleri uçtan uca hayata geçiyoruz. NFT üretiminden pazarlama ve satışına kadar tüm moderasyonu iç ekibimizle yürütüyoruz. Ayrıca 2022 yılında Brandverse, Altın Örümcek, DotComm, VEGA ve MUSE gibi yarışmalardan birçok ödülle döndük. Web3, Metaverse ve NFT ekosisteminin bölgemizde gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.