Güney Kore'den kripto para vergisine erteleme

Güney Kore hükümetinin, piyasa şartlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek ve yatırımcıları korumak için alınacak tedbirlerin hazırlanmasına süre tanınmak için sanal varlıkların (kripto para) vergilendirilmesini 2 yıl erteleyeceği öne sürüldü.

Newsis'in hükümetin hazırladığı "2022 vergi reform tasarısı"na dayandırdığı haberine göre, sanal varlıkların vergilendirilmesini öngören ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasa 2 yıl ötelenecek.

Tasarıya göre sanal varlıkların vergilendirilmesini 1 Ocak 2025'te başlanacak. Sanal varlık transfer veya borç verme yolu ile elde edilen gelirler bu verginin konusu olacak.