Hazine'den kripto para açıklaması: Kaygıları biz de paylaşıyoruz

ANKARA(DÜNYA)



Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünyada kripto paralarla ilgili oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı kaydedildi. Açıklamada, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, “Bu çerçevede Bakan Yardımcımız baskanlıgında; Merkez Bankası,

BDDK, SPK ve ilgili diger kurumlarla isbirligi halinde çalısmalar Yürütülmektedir” denildi.