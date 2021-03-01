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Hazine'den kripto para açılaması: Kaygıları biz de paylaşıyoruz

Kripto paralarla hususunda açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Kripto paralarla ilgili dünyada oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünyada kripto paralarla ilgili oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı kaydedildi. Açıklamada, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, “Bu çerçevede Bakan Yardımcımız baskanlıgında; Merkez Bankası,
BDDK, SPK ve ilgili diger kurumlarla isbirligi halinde çalısmalar Yürütülmektedir” denildi.