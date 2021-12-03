HECO Master Builders etkinliğine katılımlar başladı

HECO Master Builders etkinliğinin ilk aşaması 2 Aralık’ta başladı. HECO Chain; DeFi, GameFi, Metaverse ve Web 3.0 projelerini; varlık dağıtım platformları, altyapı ve veri hizmetleriyle eşleştirmenin yanında Huobi Global’de listeleme için tavsiye de dahil olmak üzere en uygun hizmetleri vermeyi amaçlıyor.

HECO Master Builders etkinliğinde projeler güvenlik denetimi, projenin yenilikçiliği, ürünün olgunluğu, veri büyümesi, topluluk ve marka itibarı gibi önemli alanlarda değerlendirilecek. Her turda kazanan projeler ise ödüllendirilecek.

Değerlendirmenin ilk turunda jüri tarafından seçilecek 10 proje, HECO sosyal medya hesaplarında paylaşım, ekolojik modeller hakkında rehberlik alma, önde gelen risk sermayedarlarına tavsiye edilme, HECO sisteminde türev gelirler elde etmenin kanıtı olan NFT rozeti gibi ödüller kazanacak.

Etkinliğin ikinci turunda ise seçilen on proje tekrar değerlendirmeye alınacak ve jüri her bir turda bir tane olmak üzere toplam altı proje seçecek. Seçilen altı proje bulundukları büyüme aşamasına göre, Huobi Global'in token listeleme incelemelerine tavsiye edilmek, HECO Ekolojik Fonu’ndan toplam 2 milyon dolarlık yatırım ve inkübasyon alanı gibi ödüllerin de sahibi olacak.

Etkinlik süresince HECO ekibinin değerlendirme sürecinde doğru, eksiksiz ve şeffaflığı ön planda tutacağı belirtilirken; jüri HECO, DAO ve HECO Ekolojik Fonu ekiplerinden oluşacak. Yatırım, kuluçka ve geliştirici kurumların değerlendirme komitesi grubunu oluşturulmasıyla, seçimin adil olması sağlanırken aynı zamanda piyasa gereksinimlerine uygunluğu dikkate alınacak.

'Projeleri parlatacak'

HECO Zinciri Başkanı Leo Su, "HECO Chain, proje odaklı çeşitli programlar yürütüyor ve zincir üstü projeleri en uygun destek ve hizmetlerle sunmaya çalışıyor. Zincir üstü proje Westarter'ın son geliştirme ihtiyaçlarına yanıt olarak, Huobi Global'de Westarter'ın token listesine sorunsuz bir şekilde yardımcı olduk. Master Builders etkinliği de geliştirmenin çeşitli aşamalarındaki projelere açık olup, onların parlamalarını ve gelişmelerini sağlayacak” diye konuştu.