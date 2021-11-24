Hindistan'da kripto paraları yasaklama hazırlığı

Hindistan'da hükümet, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) resmi dijital para çıkarmasını kolaylaştırmaya yönelik bir tasarı hazırladı.

Parlamento Kış Sezonu'nda ele alınacak olan "Kripto para ve Resmi Dijital Para Düzenleme Yasası 2021" adı ile hazırlanan tasarı, Hindistan'da tüm özel kripto paraların yasaklanmasını öngörüyor. Ancak tasarıda, teknolojinin desteklenmesi ve kullanımı için belirli muafiyetlere de imkan veriliyor.

Yapılan açıklamada, "Tasarının amacı Hindistan MB tarafından ihrac edilecek resmi dijital paranın oluşturulması için sistemi kolaylaştırmak" ifadelerine yer verildi.

Hindistan'da Parlamento Kış Sezonu oturumları 29 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Hindistan Başbakanı Modi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bitcoin'in genç nesil için tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

Hidistan'da 15-20 milyon arasında kripto para yatırımcısı olduğu ve bunların elinde 5,9 milyar dolar tutarında kripto para bulunduğu tahmin ediliyor.