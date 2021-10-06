Hintli kripto para borsacı CoinSwitch'in değeri 2 milyar dolara dayandı

Hindistan'ın en büyük kripto para borsası olan CoinSwitch'in piyasa değeri, kuruluşunun üzerinden sadece 14 ay geçmesine rağmen 2 milyar dolara merdiven dayadı.

CoinSwitch Kuber adı ile bilinen kripto bosası, Andreessen Horowitz ve Coinbase Ventures liderliğindeki yatırımcılardan aldığı 260 milyon dolarlık son yatırım ile birlikte değerini 1,9 milyar dolara taşıdı.

Sadece 14 ayda 10 milyon müşteriye ulaşarak Hindistan'ın en büyük ve değerli kriptopara platformu haline gelen CoinSwitch Kuber'in yatırımcıları arasında Sequoia Capital, Tiger Global Management ve Ribbit Capital var.