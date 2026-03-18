Hırsızlar kavga etti, 7 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı

Kripto para piyasasında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendiren çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çin merkezli bir hacker grubunun, kendisini siber güvenlik şirketi olarak tanıtarak yaklaşık 7 milyon dolarlık kripto varlığı çaldığı öne sürüldü. Olay, grubun kendi içindeki anlaşmazlık sonucu bir üyenin tüm operasyonu ifşa etmesiyle ortaya çıktı.

Sahte siber güvenlik şirketi

İddialara göre hacker grubu, “Wuhan Anshun Technology” adlı bir şirket üzerinden faaliyet gösterdi. Dışarıdan bakıldığında güvenlik araştırmaları yapan bir firma gibi görünen yapı, aslında kripto cüzdan kullanıcılarını hedef alan sistematik saldırılar yürüttü.

Grubun özellikle kripto cüzdan sağlayıcıları ve yazılımlarına yönelik “tedarik zinciri saldırıları” düzenlediği belirtiliyor. Bu yöntemle kullanıcıların gizli anahtarları ve mnemonic (şifre kurtarma) ifadeleri ele geçirilerek cüzdanlar boşaltıldı.

37 farklı token

Sızdırılan bilgilere göre ekip, farklı blockchain ağlarında toplam 37 farklı token türünde yaklaşık 7 milyon dolarlık varlık çaldı. Hedefler arasında popüler kripto cüzdanı Trust Wallet gibi platformlar da yer aldı.

Hackerların, tarayıcı eklentileri ve Electron tabanlı uygulamalara zararlı kod yerleştirerek kullanıcı verilerini ele geçirdiği öne sürülüyor. Ayrıca çalınan fonların izini kaybettirmek için parçalama ve transfer teknikleri kullanıldığı ifade ediliyor.

Paylaşım konusunda kavga ettiler

Skandalın en dikkat çekici kısmı ise olayın ortaya çıkış şekli oldu. Grup içinde kazancın paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık, bir üyenin tüm operasyonu ifşa etmesine yol açtı.

İddiaya göre, hak ettiğini alamadığını düşünen bir hacker, hem iç yazışmaları hem de teknik detayları kamuoyuna sızdırdı. Hatta söz konusu kişinin yetkililere teslim olmayı planladığını söylediği de belirtiliyor.