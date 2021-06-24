Hong Konglu unicorn kripto platformu Türkiye'yi hedefliyor

Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, aldığı 100 milyon dolarlık yatırımla milyar dolarlık şirketlere verilen unicorn unvanını almaya hak kazandı.

Amber Group, China Renaissance'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Tiger Brokers, Tiger Global Management, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, Sky9 Capital, DCM Ventures ve Gobi Partners'ın katıldığı B Serisi yatırım turunda 100 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 1 milyar dolara ulaştırdı. 2019 yılında yapılan A Serisi yatırım turunda da Coinbase'ten 28 milyon dolar yatırım almıştı

Amber Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Michael Wu, "Stratejik yatırımcılardan gelen bu yeni sermayeyle Amber Group, müşteri talebini karşılamak ve dünyanın önde gelen kripto yatırımcıları ve şirketleri için pazar çözümleri geliştirmek için küresel operasyonlarını genişletmeye devam edecek" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin yatırım ekosisteminde de kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığına değinen Amber Group Türkiye Sorumlusu Metin Mehmet Durgun ise "Türkiye, yüzde 16 ile dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusuna oranla kripto para kullanımının en yaygın olduğu dördüncü ülke olarak konumlanıyor. Bu noktada bizler, Türkiye'deki yatırımcıların da taleplerine yanıt vererek bu gelişen pazarın önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.