HSBC, Çin'in kripto para hamlelerini değerlendirdi: Adımlar yeni değil

Çin'in kriptopara madenciliği ve ticaretine karşı sert tedbirler alma kararı ve sonrasında kriptopara madencilerinin Çin'deki faaliyetlerini askıya alma kararları başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere neredeyse tüm kriptoparaların geçen aya göre yüzde 50 gerilemesine yol açtı.

HSBC Küresel Döviz Araştırmaları Birimi Başkanı Paul Mackel, Çin'in kripto parada regülasyonları artırma adımlarının yeni bir gelişme olmadığını söyledi. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Cuma günü kripto para konusunda regülasyonları sıkılaştırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Açıklama sonrasında kripto para piyasında sert satışlar izlendi.

Mackel, "Bir süredir Çin tarafından kripto regülasyonları konusunda mesajlar geliyordu. Bu yeni bir gelişme değil, korkarım Çin yönetimi kriptolar konusunda daha ihtiyatlı bir tutuma geliyor" ifadelerini kullandı. Yönetici, Çin'in açıklamalarının Çin yönetiminin dijital yuan planı ile bir çelişki oluşturduğunu düşünmediğini de aktardı.

Çinlilerin elinde ciddi Bitcoin ve Ethereum bulunuyor

Çinli yatırımcıların kriptoparalardaki işlem hacminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştirdikleri tahmin ediliyordu. Çinli kripto madencilerinin elinde önemli miktarda Bitcoin ve Ethereum olduğu öngörülüyor.

Bitcoin fiyatı hafta sonu 31.248 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda ise tepki alımlarının etkisi ile 24 saat öncesine göre yüzde 5,30 kayıpla 35.485 dolardan işlem görüyor.

Ethereum fiyatı 1739 dolara kadar düşüşün ardından 24 saat öncesine göre yüzde 6,45 kayıpla 2144,67 dolar seviyesinde.