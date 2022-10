Huobi Global’in büyük hissedarı, hisselerinin satışını tamamladı

Huobi Global bugün, büyük hissedarın Huobi Global'deki tüm hissesinin About Capital Management (HK) Co. Limited (“About Capital”) tarafından yönetilen satın alma aracına transfer işlemlerinin tamamladığını duyurdu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından About Capital’in satın alma aracı Huobi Global hisselerinin büyük bir kısmını kontrol edecek. Transfer yalnızca hisselerin kontrolünü değiştirecek olup Huobi’nin temel operasyon ve işletme yönetim kadrosuna etki etmeyecek. About Capital’in belirttiğine göre işlemlerin tamamlanmasının ardından Huobi Global, içerisinde sektörde lider küresel stratejik danışmanlık ekiplerinin, marj ve risk fonuna yeterli sermaye enjeksiyonun da bulunduğu birtakım uluslararası marka tanıtımı ve iş geliştirme teşvikiyle birlikte, rekabet gücünü daha da artırmaya yönelik önlemleri benimseyecek. Teşviklerin başarıyla uygulamaya konulmasının ardından, Huobi Global uluslararası yatırımcılara birinci sınıf alım satım ve yatırım hizmetleri sunmada daha iyi bir konuma yükselecek.

Hong Kong merkezli About Capital, 2008’de kurulan bir fon yönetim şirketidir. About Capital, uzun dönem yatırım fırsatlarını belirleyen özel durum stratejilerinde uzmanlaşmıştır. Kuruluşundan bu yana, Asya'daki en iyi performans gösteren fonlar arasında bir dizi prestijli endüstri ödülüne layık görülmüştür.

About Capital CEO'su Ted Chen, Huobi Global'in satın alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "İşlemlerin tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Huobi Global, milyonlarca uluslararası kullanıcısına en iyi sanal varlık yatırım hizmetlerini sunuyor. Sanal varlık sektörü hala erken aşamada ve uzun vadeli büyüme için muazzam bir ivme kazanma potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Risk sermayesi iyileştirmesi, kurumsal iş geliştirme ve küresel markalaşma girişimleri gibi konulara odaklanarak, Huobi operasyonlarını daha da iyileştirmeye kararlıyız. Huobi Global’i öncü bir uluslararası sanal varlık borsası olarak yeniden inşa etmeye yönelik bütünsel yaklaşımımızın, aynı zamanda güvenirliği ve tanınırlığı da pekiştireceğine şüphemiz yok.”

Huobi kurucusu Leon Li ise, “İşlemlerin tamamlanması Huobi Global’de yeni bir dönemi başlatıyor. Geçtiğimiz dokuz yılda Huobi’nin dünyadaki en büyük sanal varlık borsaları arasına yükselmesine tanıklık ettik. Huobi'nin 2021'de Çin anakara pazarından çıkışının ardından, Huobi'nin küresel bir vizyona ve uluslararası kaynaklara sahip yeni bir hissedarlık yapısı arayışına ivme kazandıran zorlu bir pazar ortamında küreselleşme çabamızı hızlandırdık. About Capital aracının başarıyla hissedar olmasıyla Huobi’nin küresel genişlemesine iki yönde de katkı sağlayacak” dedi.