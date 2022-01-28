Huobi Incubator’dan Avalanche’la stratejik sponsorluk

Huobi Group’un kuluçka merkezi olan Huobi Incubator, blokzincir girişim ekosistemini desteklemek amacıyla Avalanche’la imzaladığı stratetijik sponsorluk anlaşmasıyla, yeni projeler için kuluçka hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.

Huobi Incubator, bu anlaşmayla blokzincir ekosistemidenki girişimcileri desteklerken; 1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avalanche Asya Hekatonu’nun da sponsoru olacak. Hekaton’da proje ve geliştiriciler için toplam 5 milyon dolar ödül verilecek. Hekaton’un Huobi Incubator ve Avalanche arasında ileriye dönük atılacak adımlar için güçlü bir başlangıç olması hedefleniyor.

Avalanche Asya Hekatonu’na katılacak adaylara, Avalanche ekosisteminde güçlü dApp’ler oluşturulması için fırsat sunuluyor. Huobi Incubator kazananlara, başta teknik uzmanlık ve pazarlama yardımları da dahil olmak üzere kapsamlı bir destek sunarken; kazanan iki proje de Huobi’nin yeni tokenler için listeleme platformu olan Huobi Primelist’te listelenme imkanına sahip olacak. Kazanan NFT projeleri de NFT’lerin listelemeleri için desteklenecek. Huobi Incubator aynı zamanda Asya’nın lider risk yatırım şirketleri tarafından kurulan bağımsız yatırım fonu AVATAR (Avalanche Asia Star Fund) ile yeni projelere kuluçka desteği sağlayarak blokzincir ekosisteminin büyümesine katkıda bulunacak.

Huobi Incubator Başkanı Jewel Chen, "Huobi Incubator olarak, projeleri ve ekosistemin büyümesini son derece önemsiyoruz. Avalanche ekosistemi için desteğimiz, girişim ekosistemine olan odağımızın sadece tek bir yönünü kapsıyor. İlerleyen süreçte işbirliklerimizi artırarak farklı yeniliklere imza atma hedefimizi sürdüreceğiz” yorumunda bulundu.

Teknik gücüyle ve üreticliği ile kuruluşundan bu yana blokzincir sektöründe oldukça ilgi gören Avalanche, bir süredir yeni projelerin gelişimine de destek sağlıyor. DappRadar verilerine göre, Avalanche ekosisteminde 160’tan fazla projenin yaynınlandığı belirtiliyor.