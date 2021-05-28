Huobi, kripto para sektörünü gençlerle buluşturacak

Huobi ve Etkin Kampüs iş birliğiyle 30 Mayıs Pazar günü online düzenlenecek “Blockchain ve Kripto Para Zirvesi” Youtube’da Etkin Kampüs hesabından canlı yayınlanacak. Zirveyi katılım, www.blockchainvekriptoparazirvesi.com sitesi üzerinden yapılacak kayıtla gerçekleştirilebilecek.

Dünya baş döndürücü bir hızla dijitalleşirken blockchain teknolojisi ve kripto paralar bu dönüşümün önemli aktörleri olacak yadsınamaz bir gerçek. Geleceğin şekillenmesindeki bir diğer önemli unsur da gençler. Dünyanın önde gelen kripto para alım satım platformlarından olan Huobi, dijital geleceği inşa edecek gençlerin hayatın bir parçası haline gelecek “blockchain ve kripto paralar” konusunda doğru bilgi kaynaklarına ulaşmasını önem veriyor. Bu amaçla, üniversite etkinliklerinin önde gelen organizatörlerinden Etkin Kampüs ile birlikte 30 Mayıs 2021 Pazar günü çevrimiçi bir etkinlikle Blockchain ve Kripto Para Zirvesi’ni düzenliyor. Etkinlik, blockchain ve kripto paralar hakkında yalın, doğru ve detaylı bilgileri katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor.

30 Mayıs 2021 Pazar günü çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinlik saat 11:00’da başlayacak. İki oturumdan oluşacak olan etkinlikte sektörün önemli isimleri Blockchain Teknolojileri ve Kripto Paralar hakkında kendi uzmanlıklar alanlarında bilgi paylaşımında bulunacak. Huobi’nin Türkiye, Rusya ve Ukrayna pazarlarından sorumlu Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş’ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan öne çıkan diğer konuşmacılar arasında NFT konusunda uzman Bager Akbay, Akademisyen ve MenaPay YK Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Blockchain Kripto Para ve Dijital Güvenlik Akademi Eğitmeni Devrim Danyal, KPMG Yöneticisi Şükran Uçar, Pekin & Pekin Hukuk Bürosu Kıdemli Ortağı Y. Özge Okat bulunuyor.

Birincisi yapılacak olan Blockchain ve Kripto Para Zirvesi ile ilgili olarak Huobi adına açıklama yapan Huobi Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş “İçinde bulunduğumuz dönüşümün geleceğe taşınması gençler sayesinde olacak. Bu yüzden de bugün Etkin Kampüs’le birlikte, hayatımıza yeni giren kavramları gençlerle birlikte tartışmak, bilgi birikimimizi ve deneyimimizi paylaşmak için bu zirveyi düzenliyoruz. Bu zirve, gençleri işin içine kattığımız ilk adım olacak, geleceğin finans dünyasını gençlerle birlikte kurup, yöneteceğiz. Bugün zirvede konuşmacı olarak aramızda bulunan dostlarımıza ve sevgili gençlere çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

BLOCKCHAIN & KRİPTO PARA ZİRVESİ PROGRAMI



11.00 - 11.15

Açılış Konuşması

Alphan Göğüş (HUOBI Bölge Genel Müdürü)

1. Oturum

11.15 - 11.45



Blockchain Teknolojisi, Web 3.0 & Gelecek

Buğra Ayan (Mühendis, Yazar)



11.45 - 12.15

Dünyada Blockchain Ekosisteminde Trendler ve Fırsatlar

Moderatör: Aytunç Yıldızlı (AVALABS İş Geliştirme Direktörü)

Konuşmacılar: Altuğ Öztürk (CHILIZ/SOCIOS Türkiye Direktörü)

Efe Büken (MUHABBİT KAPİTAL Kıdemli Ortak)



12.15 - 12.45

Güncel Hukuki Düzenlemeler

Moderatör: Ayşegül Şensoy (XYZ Teknoloji İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü)

Konuşmacılar: Şükran Uçar (KPMG Yönetici)

Yalçın Özge Okat (Pekin & Pekin, Kıdemli Ortak)



12.45 – 13.00

TrueFeedBack - Blockchain Proje Tanıtımı

Ali Osman Çubukdiken (TrueFeedBack CEO)

13.00 - 13.30 - Ara

2.Oturum



13.30 - 14.00

Kripto Para Dünyasında “Trader” Olmak

Moderatör: Şafak Kayran (HUOBI İş Geliştirme Müdürü)

Konuşmacılar: Erhan Ünal (Trader)

Tarık Eroğlu (Trader)

14.00 - 14.15

Seedify Fund Blockchain Projesi Tanıtımı

Levent Cem Aydan (Seedify Fund CEO)

14.15 – 14.45

Blockchain Projelerinde Markalaşma

Moderatör: Dilay Çakıcı (Pazarlama Müdürü)

Konuşmacılar: Ali Osman Çubukdiken (TrueFeedBack CEO)

Levent Cem Aydan (Seedify Fund CEO)

Özel Oytun Türkoğlu (Marka Stratejisti, İş İnsanı)

14.45 – 15.15

NFT - Dijital Sanat Öncüleri ile Söyleşi

Moderatör: Çağla Gül Şenkardeş (Akademisyen & YK Üyesi)

Konuşmacılar: Bager Akbay (Sanatçı, Eğitmen)

Devrim Danyal (Blockchain, Kripto Para ve Dijital Güvenlik Akademi Eğitmeni)

15.15 – 15.45

Teknik Analize Giriş Eğitimi ve Fibonacci'nin Sırrı

Kripto Levent (Steve Academy Kripto Para Eğitmeni)