Huobi'den ABD piyasasına girme hazırlığı

Çin merkezli kripto para borsası Huobi, geride kalan 2 yıldan uzun bir sürenin ardından ABD piyasasına yeniden girmeyi planladığını bildirdi.

Huobi kurucusu Du Jun, operasyonlarını regülasyonlarla uyumlu hale getirdiklerini ve ABD piyasasına dönmek istediklerini belirtirken, ABD'de bir kripto para borsası açmayacaklarını, onun yerine varlık yönetimi gibi diğer alanlara yöneleceklerini ifade etti.

CNBC'ye konuşan Du, "2018 yılında ABD piyasasına girmeye çalıştık, ancak kendimizi çok çabuk geri çektik, çünkü ABD'de iyi bir yönetim ekibimiz yoktu. Varlık yörnetiminin kripto para borsasından daha büyük bir iş haline gelmesini bekliyorum. Kripto para borsası ABD piyasasına girmek için gerekli bir parça değil" dedi.