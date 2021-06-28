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Huobi'den Çinli yatırımcılara türev işlem yasağı

Kripto para borsası Huobi, Çinli yatırımcılara kripto para türevlerinde işlem yapmayı yasakladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Huobi, Çinli yatırımcılara kripto para türevlerinde işlem yapmayı yasakladı.

Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.

İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kıgizistan ve İngiltere'den yatırımcılar da türev ticareti hizmetlerini kullanamayacak.