Huobi'den Çinli yatırımcılara türev işlem yasağı
Kripto para borsası Huobi, Çinli yatırımcılara kripto para türevlerinde işlem yapmayı yasakladı.
Foreks
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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Huobi, Çinli yatırımcılara kripto para türevlerinde işlem yapmayı yasakladı.
Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.
İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kıgizistan ve İngiltere'den yatırımcılar da türev ticareti hizmetlerini kullanamayacak.