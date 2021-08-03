İngiliz bankacılık devinden Binance'e yasak kararı

Kripto para borsası Binance'e yönelik bir bankadan daha yasak kararı geldi.

İngiliz bankacılık devi HSBC, İngiliz müşterilerinin kredi kartları ile Binance'e ödeme yapmalarının yasaklanacağını duyurdu.

Coindesk'te yer alan habere göre, banka müşteriler ile temasa geçilerek onlara ikinci bir bildirime kadar Binance'ye ödeme yapmayı durdurmalarını tavsiye etti.

Konuya ilişkin bir HSBC yetkilisi, "HSBC UK müşterileri ile temasa geçerek onları etkileyebilecek düzenleme değişiklikleri konusunda bilgi verdik" diye konuştu. Ancak yetkili, spesifik olarak menkul kıymetler veya kripto borsaları için yorumda bulunamayacağını da vurguladı.

Binance: Hayal kırıklığına uğradık

Binance yetkilisi ise, "HSBC'nin kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Endişelerini gidermek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız. Yükümlülüklerimize uyumu çok ciddiye alıyoruz. Tüketicileri koruyacak, inovasyonu cesaretlendirecek ve sektörümüzü ilerletecek politikaların şekillendirilmesinde "" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayında aralarında Barclays, Banco Santander gibi devlerin yer aldığı kurumların yanısıra İtalya, Kanada ve Çin'den Binance'e yönelik yasak kararları açıklanmıştı.

Binance de Avrupa'da türev ve vadeli işlem tekliflerini azaltacağını duyurmuştu. Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarına ise açık olan işlemlerini kapatmaları için 90 gün süre vermişti.

Bitcoin, saat 15.44 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 38 bin 350 dolar seviyesinde işlem görüyor.