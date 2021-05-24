İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: 'Kripto varlıklar tehlikeli'

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Kripto paralarda büyük düşüş yaşanmıştı

Kripto paralarda Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin'le otomobil satışını durdurduklarını açıklamasından sonra düşüş başlamış, ardından Çin'in kripto paralarla işlem yapılmasını yasaklamasından sonra düşüş derinleşmişti.