İngiltere’den Binance’e yasak

İngiltere'nin sermaye piyasalarını düzenleyici kurumu olan FCA, 25 Haziran’da dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'nin herhangi bir regüle edilmiş faaliyeti yapamayacağını açıkladı ve küresel olarak giderek daha fazla inceleme altına giren bu platforma karşı kullanıcıları uyardı.

Kurum ayrıca kullanıcıları Binance Markets ve daha kapsamlı Binance grubuna karşı da uyardı.

Binance ise açıklamasında 2020'de satın aldığı Binance Markets'in henüz düzenleyici izinleri kullanmadığını ve FCA'nın adımının Binance.com internet sitesinde sunulan hizmetleri etkilemeyeceğini ifade etti.

Binance şirketinin sözcüsü, "Düzenleyicilerle çalışırken işbirliğine dayanan bir yaklaşımı benimsiyoruz ve (koşullara) uyma yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz. Bu yeni alandaki değişen politikaları, kuralları ve yasaları aktif olarak takip ediyoruz" dedi.

Binance geçen yıl Haziran ayında FCA tarafından regüle edilmiş bir şirketi satın almış ve bunu sterlin ve euro kullanarak kripto para işlemleri hizmeti sağlamak için kullanacağını açıklamıştı.

Her ne kadar İngiltere'de kripto para işlemleri doğrudan regüle edilmiş olmasa da, kripto para türevleriyle işlem yapma hizmeti sağlamak için izin gerekmiyor.