İngiltere’nin Binance yasağı kriptodaki yükselişe dokunmadı

Hilal SARI



Günlük ortalama 2 milyar işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere’de sermaye piyasaları düzenleyici otoritesi FCA tarafından dün yasaklandı ve FCA “Binance herhangi bir regüle edilmiş faaliyet gerçekleştiremez” açıklaması yapmakla kalmadı, Türkiye’den sonra en fazla ziyaretçi trafiği oluşturan İngiliz Binance kullanıcılarını platforma karşı uyardı da. Uyarı hem Binance Markets hem de blokzincir altyapıları, kripto para altyapısına ilişkin açık inovasyonların yapıldığı Binance Launchpad, Binance Chain gibi platformlar ve Binance Hayır İşleri gibi sürdürülebilirlik işlerine bağış yapılabilen yapıları da içinde bulunduran Binance Grubu’na karşıydı. Kripto piyasalarında sert bir düşüşe neden olmayan, hatta yükselişin devam etmesine bile dokunamayan bu karar aslında dünya genelinde otoriteler tarafından kripto dünyasına yönelik atılan en önemli adımlardan biri oldu. Otoritelerin en büyük endişesi bu platformların kara para aklama, yolsuzluk ve tüketicilerin yeterince korunmaması durumları.

Mayısta işlem hacmi 1,5 trilyon dolara ulaştı

Pandemide kullanımı kolay uygulamalarla bireysel yatırımcı rüzgarını ardına alan ve mayısta TheBlockCrypto verilerine göre aylık 1,5 trilyon dolar işlem hacmini gören Binance’ten FCA yasağına ilişkin hızla bir açıklama geldi. 2020’nin son aylarında hacmin aylık 200 milyar doları gördüğü Binance’te 2021 yılı rekor büyüme yılı oldu ve aylık işlem hacmi sırasıyla şubatta 800 milyar dolara, nisanda 1,2 trilyon dolara ulaştı. 21 Haziran itibariyle aylık hacim 600 milyar dolarda.

“Binance Markets’ı kullanmıyorduk, hizmetleri etkilemeyecek”

Binance açıklamasında “2020’de satın aldığı Binance Markets’in henüz düzenleyici izinlerini zaten kullanmadığını ve FCA’nın adımının Binance.com internet sitesinde sunulan hizmetleri etkilemeyeceği” belirtildi. Her ne kadar İngiltere'de kripto para işlemleri doğrudan regüle edilmiş olmasa da, kripto para türevleriyle işlem yapma hizmeti sağlamak için izin gerekmiyor. Binance geçen Haziran 2020’de FCA tarafından regüle edilmiş bir şirketi satın almış ve bunu sterlin ve euro kullanarak kripto para işlemleri hizmeti sağlamak için kullanacağını açıklamıştı.

Bitcoin ve Ethereum yasağa rağmen yükselişte

Çin başta olmak üzere birçok ekonomide madencilik faaliyetlerine karşı polis baskınlarının yapıldığı ve otoritelerin hala gri olan kripto para yatırımlarını regüle etmenin yollarını aradığı dönemde gelen yasak, piyasada olumsuz bir etki yapamadı ve pazarın en büyük oyuncusu Bitcoin’de dün TSİ 17:12 itibariyle günlük yüzde 5’e yakın yükseliş kaydedildi. Haftalık kazancı da yüzde 4,23’te olan Bitcoin 34 bin doların üzerinde işlem gördü. Bitcoin’in sürdürülebilir rakibi olarak görülen Ethereum ise dün yüzde 19’un üzerinde yükselişle 2 bin doların üzerinde işlem gördü.

İngiliz banka kripto borsasına para gönderimini yasaklamıştı

Geçtiğimiz günlerde de İngiltere merkezli finans kuruluşu TSB Bank, kripto para borsalarındaki dijital düzcanlar üzerinden artan dolandırıcılık olaylarını gerekçe göstererek - Binance ve Kraken platformlarının kullanıcıları yeterince korumadığını da belirterek -5 milyon müşterisinin hesaplarından kripto para borsalarına para göndermesini yasaklamıştı. Banka sadece 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşterisinin sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldığını, Binance ile iletişime de geçtiğini ancak karşılık bulamadığını söylemişti. Binance ise karşı açıklamasında “Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi. Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var” demişti.

Binance’in en fazla ziyaretçisi Türkiye’de!

Similarweb verilerine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in en fazla ziyaretçisi de Türkiye’den. Türkiye günlük 250 milyonu aşkın ziyaretçiye sahip Binance’in toplam trafiğinin yüzde 7,6’sını oluşturuyor. Binance’in kullanıcı sayısı ise 3,5 yıl gibi kısa bir sürede Mart 2021 itibariyle 110 milyonu geçti. Türkiye’de ise Nisan 2021 itibariyle toplam kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiği belirtiliyor. En fazla trafiğin Türkiye’den geldiği Binance websitesinde Türkiye’nin yüzde 7,6’lık payının ardından yüzde 4,66 ile İngiltere 2. sırada yer alırken, Rusya, Brezilya ve Hindistan ilk beşteki diğer ülkeler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Haziran 2021 itibariyle Türkiye’de 40 tane kripto para platformu var ve toplamda 28 milyar TL işlem hacmi olduğu belirtiliyor. 7/24 erişim olması, işlemlerin cep telefonu uygulamalarından kolayca yapılabiliyor olması, herhangi bir limit olmaması ve işlem ücretlerinin düşük olması, Türkiye’deki bireysel yatırımcıların da kripto varlıklara olan ilgisini artırdı. Öte yandan Thodex’ten sonra Eskişehir merkezli Smart Trade Coin platformunda da yaklaşık 200 milyon TL, Marshall Adaları merkezli hesaplara aktarılarak, projenin arkasındaki isimler sırra kadem basmıştı. Türk otoriteler, Güney Afrika’da da benzer bir kripto vurgunu haberi geldiği şu günlerde bireysel yatırımcıları koruyacak düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.