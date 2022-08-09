İran kripto para ile ithalat yaptı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran'ın ilk kez kripto para kullanarak ithalat siparişi verdiğini duyurdu. Bu hamle, İran'ın ekonomisine ağır zarar veren ABD yaptırımlarından bir kaçış yolu elde etmesini sağlayabilir.

10 milyon dolar değerindeki ithalat siparişi, Tahran'ın doların hakim olduğu küresel finansal sistemin etrafından dolaşarak dijital varlıklar kanalıyla ticaret yapmasına imkan veren ilk adım niteliğinde.

Tasnim, ithalat işleminde hangi kripto para biriminin kullanıldığını ise belirtmedi.

İran'ın Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Twitter paylaşımında, "Eylül sonu itibarıyla kripto para birimleri ve akıllı kontratlar, hedeflenen ülkelerle dış ticarette yaygın şekilde kullanılacak" dedi.

ABD, bankacılık, taşımacılık ve petrol sektöründe ithalat yasağı da dahil olmak üzere İran'a neredeyse tam bir ekonomik ambargo uyguluyor.

Geçen sene yapılan bir araştırma, dünyadaki kripto madenciliğinin yüzde 4.5'inin, ülkedeki düşük elektrik maliyeti sayesinde İran'da yapıldığını ortaya koymuştu. Kripto madenciliği, İran'ın ithalatta kullanabileceği ve yaptırımların etkisini hafifletebileceği yüz milyonlarca dolar kazanmasına yardım edebilir.

2015 nükleer anlaşması kapsamında İran'ın nükleer programını kısıtlamış, bunan karşılığında ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarından muaf tutulmuştu. Ancak bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilerek İran'a yeniden ağır yaptırımlar başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra Tahran da kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

AB bugün, ABD'li ve İranlı yetkililer arasında Viyana'da dört gün süren dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tekrar devreye alınması için "nihai" metni taraflara iletti.