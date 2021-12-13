İran'dan milli kripto para hazırlığı

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, başkent Tahran'daki bir konferansta kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.