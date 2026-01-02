İran’dan yaptırımlara karşı hamle: Silah satışında kripto para dönemi

İran, Batı ülkelerinin uyguladığı mali yaptırımları aşmak amacıyla savunma sanayii ihracatında kripto parayı ödeme yöntemi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Financial Times’ın aktardığına göre, ülkenin askeri ihracatından sorumlu kurumu olan ve Mindex adıyla bilinen Savunma Bakanlığı İhracat Merkezi, silah satışlarında dijital varlıklarla ödeme seçeneğini gündemine aldı.

Tanıtım dokümanları ve ödeme şartlarına göre Mindex, kripto paranın yanı sıra takas usulü ve İran riyaliyle ödeme modellerini de müzakereye açık seçenekler arasında sunuyor. Uzmanlar, yeni yaklaşımın bir devlet kurumunun stratejik askeri ürün ihracatında kripto parayı ödeme aracı olarak benimsediği tek örnek olduğunu söyledi.

35 ülkeyle aktif temas

Devlete bağlı bir yapı olan Mindex, şu anda 35 ülkeyle aktif müşteri ilişkisi yürüttüğünü bildiriyor. Kurumun ürün portföyünde Emad balistik füzeleri, Shahed tipi insansız hava araçları, Shahid Soleimani sınıfı savaş gemileri ile kısa menzilli hava savunma sistemleri bulunuyor. Ayrıca çeşitli küçük silahlar, roketler ve gemisavar seyir füzeleri de satış listesinde yer alıyor.

Batılı ülkeler ile Birleşmiş Milletler raporlarında, silahların bir kısmının Orta Doğu’da İran destekli silahlı gruplar tarafından kullanıldığına ilişkin tespitler bulunuyor. Mevcut durum, Tahran’ın savunma ihracatının bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine dair endişeleri daha da artırdı.

Uzmanlara göre İran’ın kripto para temelli bu adımı, uluslararası yaptırımlar altında savunma sanayii ihracatını sürdürme ve alternatif finansman kanalları oluşturma stratejisinin bir parçası. Kripto paranın sunduğu görece gizlilik ve sınır ötesi işlem kolaylığı, Tahran açısından yaptırımları baypas etmede önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.