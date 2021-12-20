Işıklar Holding, Işıklar Coin’i grup dışındaki şirketlere açıyor

Ambalajdan döküme kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Işıklar Holding, bu yılı yaklaşık 2 milyar TL ciro ile kapatmayı planlıyor. Halka arzlardan aldıkları gücü, yeni yatımlara yönlendirerek büyüdüklerini söyleyen Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, “2021'in ilk 9 ayında halka açık iki iştirakimiz Işıklar Enerji ve Yapı Holding ve Çemaş Döküm, 600 milyon TL ciro açıklarken, iş makinesi iştirakimiz SİF JCB ile birlikte 1,1 milyar TL kombine ciro yaptık. 2021'i 2 milyar TL kombine ciro ile kapatmayı planlıyoruz. Bu büyümeyi pandemi sonrası hızla artan talebe ve tedarikte Türkiye'nin sunduğu avantajlara borçluyuz. Biz halka arzlarla borçlanmadan önemli bir kaynak yarattık. Bu çok doğru bir stratejiydi. Zaten krizleri de o şekilde atlattık. Yatırımlarla büyüyor olmamızı da buna borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

Üretimin yüzde 65’ini ihraç ediyor

Faaliyette oldukları tüm alanlarda yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Işık, söz konusu ivmenin 2022’de de devam edeceğine dikkat çekti. Çemaş, Niğbaş, Işıklar Tuğla, Işıklar Ambalaj gibi firmaları bünyelerinde bulundurduklarını kaydeden Işık, “Toplam bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Üretimimizin yüzde 65'ini 80 ülkeye ihraç ediyoruz. Hedeflerimiz hem yeni yatırımlarla hem de farklı finansman stratejileriyle büyümeye devam etmek. Işıklar Ambalaj ile Kuzey Irak'ta Erbil'de bir fabrika kurduk. 50 ülkeye düzenli olarak ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni bir yatırım olarak poşet ve zarf üretimine gireceğiz." dedi.

“Toplam kripto pazarımız 100 milyon adet”

Işıklar Holding olarak 2020’de kripto para yatırımlarıyla farklı bir alana girdiklerini hatırlatan Rıza Kutlu Işık, Isıklar Coin’i (ISIKC) 2020 yılı Mart ayında devreye aldıklarını söyledi. Işıkar Coin’in ilk etapta bayileri için bir sadakat programı olarak hayata geçirildiğini aktaran Işık, “Şimdi de Işıklar Coin'i grubumuzun dışındaki şirketlere açarak kendimize yeni bir büyüme alanı yaratıyoruz. Toplam kripto paramız 100 milyon adet. Şu anda 4 milyon kadarı satıldı. Çok yakın zamanda dördüncü kripto borsasına da giriş yaptık. Türkiye'de Paritex, Uzakdoğu borsasında Cointiger, ABD'de ise Fatbit'te yer alıyorduk. Bu kez de Coinmarketcap'e göre işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan LBank kripto para borsasına girdik. ISIKC, LBank'ta 2 Aralık itibarıyla işlem görmeye başladı." şeklinde konuştu.

“Karbon ayak izimizi sıfırlayacağız”

Işıklar Holding olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğünü ve UN Global Compact'a da imzacı olduklarını anlatan Rıza Kutlu Işık, grup olarak yakın zamanda sıfır karbon hedefine ulaşacaklarını vurguladı. Hem Işıklar Ambalaj'ın Çumra fabrikasında hem de Bartın'daki tuğla fabrikalarında güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına başlayacaklarını açıklayan Işık, yatırımlara ilişkin şunları söyledi: “Çumra'da yarım megavat, Bartın'da 2 megavat GES kuruyoruz. Çemaş fabrika binalarımız çatılarına 2 megavat GES, ayrıca Kırşehir'de belirlenecek yeni bir araziye 14 megavat GES ve BND Elektrik şirketimizin Kahramanmaraş'taki Üçgen HES sahamızı hibrite dönüştürecek yarım megavatlık bir GES yatırımı ile planladığımız yatırımları bitirince 40 megavatlık temiz enerji üretim kapasitesine ulaşmış olacağız. Bu da grubumuzun enerji tüketimini karşılamış olacak ve böylece karbon ayak izimizi sıfırlayacağız.”