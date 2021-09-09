İspanyol futbolu da NFT rüzgarına kapıldı

İspanya futbolunun adresi La Liga, NFT dünyasına adım atmak için Fransa merkezli start-up Sorare ile uzun vadeli işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında La Liga'da forma giyen futbolcuların NFT fantezi futbol kartları piyasaya sunulacak.

Sorare, kullanıcıların dijital oyuncu futbol kartlarını alıp satmalarına sağlayacak. Ayrıca, 5 oyunculu takımlar haline fantezi futbol turnuvaları yönetecek.

La Liga'nın da satışlardan lisans ücreti alacağı bildirildi.

Sorare CEO'su ve kurucusu Nicolas Julia, konuya ilişkin açıklamasında "Bugün bizim için büyük bir kilometre taşı, çünkü platformumuza dünyanın en büyük 5 ligi katılıyor" ifadelerini kullandı.