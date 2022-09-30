İstanbul Blockchain Week, Web3’ün devlerini ağırlayacak

İstanbul Blockchain Week’te Web 3.0, merkeziyetsizlik, regülasyonlar, merkeziyetsiz finans, Metaverse ve dijital kimlik gibi birçok konu masaya yatırılacak.

Londra merkezli EAK Digital tarafından 14 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan zirvede, kriptografinin babası olarak bilinen kriptograf David Chaum, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Hükümeti Blockchain Danışmanı Pankhuri Bansal, Vodafone Blockchain Lideri David Palmer, Binance Asya Bölge Lideri Gleb Kostarev, Coinbase EMEA Kurumsal Satış ve Ticaret Başkanı Andrew Robinson ve Square Enix'in eski CTO'su Yoshihisa Hashimoto gibi isimler yer alıyor.

EAK Digital CEO'su Erhan Korhaliller; “İstanbul Blockchain Week ile sektörün dikkatini İstanbul'a çekerek, Türkiye'ye yatırımla beraber eğitim için bir platform yaratmayı ve web3 sektöründe yeni iş olanakları sağlamayı hedefliyoruz” dedi.