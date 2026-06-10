Japon bankaları ortaklaşa dijital para ihracına hazırlanıyor

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Japonya'nın en büyük üç finans kuruluşu MUFG Bank, Mizuho Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation ortaklaşa stabil kripto para birimi ihraç etmek amacıyla operasyonel bir konsey kurdu. Bankalar Mart 2027 tarihine kadar tamamlamayı hedefledikleri bu projeyi bir güven sözleşmesi altında yapılandırıyor. Ortak kurucu sıfatıyla hareket eden bankalar süreçte bir güven bankasını veya benzeri kuruluşu yediemin olarak görevlendirecek. Katılımcılar 2026 mali yılında geniş kullanım senaryolarını hedefleyen ortak bir lansman planlıyor.

Büyük bankalar çoklu ihraç yapılarında mevzuat uyumluluğunu test etmek için 2025 yılının sonlarında bir pilot çalışma yürüttü. İlgili denemeler finansal otoritelerin 2017 yılından beri fintek deneylerini destekleyen kanıt merkezindeki Finansal Hizmetler Ajansı Ödeme İnovasyonu Projesi kapsamında ilerliyor.

Stabil kripto para mevzuatı sektörü hareketlendiriyor

Japonya yönetimi 2023 yılında Ödeme Hizmetleri Kanunu üzerinde değişiklikler yaparak itibari para birimlerine endeksli varlıklar için lisans rejimi oluşturdu. Kurallar onaylı ihraçların sadece lisanslı bankalar, kayıtlı para transferi acenteleri ve güven şirketlerince yapılmasını zorunlu kılıyor. Ortaya çıkan yasal netlik ülkede yen endeksli birçok yeni girişimi hızlandırdı.

Örneğin JPYC Inc. Ekim 2025 tarihinde yasal olarak tanınan ilk yen endeksli stabil kripto para birimi JPYC varlığını çıkardı. SBI Holdings ve Startale Group ise Şubat 2026 döneminde kurumsal ve sınır ötesi transferler için JPYSC birimini duyurdu. Japan Blockchain Foundation Mayıs 2026 içerisinde Japan Open Chain ve Ethereum ağlarında EJPY ihraç edeceğini bildirdi.

Kurumsal ortaklıklar küresel ölçekte genişliyor

Ülkedeki kurumsal stabil kripto para faaliyetleri 2023 yılındaki yasal düzenlemelerin ardından büyük bir ivme kazandı. Kripto borsası SBI Mart 2025 tarihinde Japonya'nın ilk dolar endeksli varlığı olan USDC için onay aldı. İlerleyen aylarda Ripple ve SBI Holdings ortaklığı ülkede RLUSD isimli yeni bir stabil kripto para birimi başlatacağını ilan etti.