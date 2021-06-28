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JP Morgan: Bitcoin iyileşme döneminde

JP Morgan, Bitcoin’in iyileşme dönemine girdiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan  raporda Bitcoin'de fiyatın henüz sağlıklı noktaya gelmediği  bununla birlikte piyasada iyileşme döneminde olunduğu vurgulandı.

Kripto paranın 30 bin dolar seviyesinin üzerinde toparlanmakta  olduğu kaydedilen değerlendirmede Çin'in adımları ile artan Bitcoin üretim maliyetinin ve vadeli piyasaların fiyatta yükseliş  için olumlu sinyaller verdiği yorumu yapıldı.