JP Morgan: Bitcoin iyileşme döneminde

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Bitcoin'de fiyatın henüz sağlıklı noktaya gelmediği bununla birlikte piyasada iyileşme döneminde olunduğu vurgulandı.



Kripto paranın 30 bin dolar seviyesinin üzerinde toparlanmakta olduğu kaydedilen değerlendirmede Çin'in adımları ile artan Bitcoin üretim maliyetinin ve vadeli piyasaların fiyatta yükseliş için olumlu sinyaller verdiği yorumu yapıldı.