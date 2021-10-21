JP Morgan: Bitcoin'deki yükseliş enflasyon kaynaklı

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Bitcoin'de rekor fiyat getiren ETF talebinin aşırı heyecandan değil enflasyon endişelerinden kaynaklandığı yorumu yapıldı.

Raporda, "Proshares Bitcoin ETF'inin yatırıma açılmasının tek başına Bitcoin'e yeni bir büyük ölçekli para girişi dalgası yaratması beklenmez. Bundan çok Bitcoin'in enflasyona karşı altından daha iyi hedge imkanı sunuyor olmasının fiyatta yaşanan son dönem artışının neden olduğunu düşünüyoruz. Eylül ayından beri altın ETF'lerinden Bitcoin ETF'lerine akış görülüyor" denildi.

Bitcoin fiyatı 67.016 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından bu sabah 64.124 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda ise 65.015 dolar civarından işlem görüyor.