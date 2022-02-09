JP Morgan, Bitcoin'in adil fiyatını belirledi
JPMorgan, Bitcoin için 'adil değeri' cari piyasa fiyatının yüzde 12 altında belirledi
JPMorgan, Bitcoin için 'adil değeri' cari piyasa fiyatının yüzde 12 altında belirledi
Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan Chase stratejistleri, Bitcoin için 'adil fiyatı' cari piyasa fiyatının, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak yüzde 12 altında belirledilediler.
JPMorgan stratejistleri, Bitcoin'in altından yaklaşık 4 kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak adil değeri 38 bin dolar civarında hesapladılar.
Bitcoin'de oynaklığın, dalgalanmanın altına göre 3 kat seviyesine daralması halinde ise adil değerin 50 bin dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ettiler.
Bitcoin şu sıralarda 43.506,10 dolar seviyesinden işlem görüyor.