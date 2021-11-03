JP Morgan, kripto yatırımcılarının kafasını karıştırdı

Kripto para piyasasında ekim ayında yaşanan pozitif seyir kasıma taşındı. Bitcoin, bu dönemde 67 bin doların üzerini görerek rekor tazeledi. Altcoinler ise sırayla sert yükselişler yaşamaya devam ediyor. Analistler, yılsonuna kadar yükselişlerin sürecebileceğini belirtiyor.

Öte yandan kripto para piyasasında yaşanan pozitif gelişmelere ve para girişlerine küresel finans kuruluşları da sessiz kalamadı.

ABD'li bankacılık devi JP Morgan, Bitcoin'in adil fiyatını 35 bin dolar olarak belirledi. Banka, şu sıralar 63 bin dolar civarında seyreden Bitcoin'de beklendiği gibi hızlı yükselişlerin olmayacağını belirtti. JP Morgan, 2022 yılında Bitcoin'in fiyatının 100 bin dolar seviyesine yükselebileceğine de değindi.

JP Morgan'ın adil fiyatı düşük tutup, hedefi yüksek tutması ise piyasada kafa karışıklığına yol açtı.