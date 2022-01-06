JPMorgan'dan Ethereum uyarısı

JPMorgan Chase analistlerine göre, Ehereum'un merkeziyetsiz finans (DeFi)alanındaki hakimiyeti, giderek daha fazla rakibinin bu alana girmeleri ile daha da aşınma riski ile karşı karşıya.

JPMorgan, çok büyük veri tabanlarının daha küçük ve daha kolay yönetilebilir bölümlere ayırılması süreci olan Sharding'in nihai aşamasına 2023 yılında ulaşılana kadar Ethereum'un DeFi pazarındaki yüzde 70 payının düşmeye devam edebileceğini belirtti.

Analist Panigirtzoglou'nun verdiği bilgiye göre Ethereum'un 2021 yılı başında DeFi pazarında yüzde 100 olan pazar payı yıl içinde yüzde 70 civarına düştü ve Ethereum blokzincirine yönelik hevesin, iştahın azalmakta olması kriptopara Ether'in fiyatına da düşürebilir.

Ether fiyatı bu sabah yüzde 9,32 düşüşle 3453,23 dolar seviyeside.