Kafa karıştıran kripto para düşüşü

Barış ERKAYA

Hisse senedi piyasalarında sık görülebilecek bir şey değil. Bir günde yüzde 10 düşüş, neredeyse kıyamet alametine eş değerdir. Fakat kripto paralarda bu yüzde 10’luk düşüşlerden birkaç tane bile olsa felaket senaryosu çizenler, genellikle marjinal kabul ediliyor. Geçen hafta görünürde Evergrande’in batabileceği meselesi, aslında ise doların güçlenmesiyle yaşanan Bitcoin fiyatlarındaki düşüş, en güçlü görülen desteği 43 bin doların altında kapanışa rağmen iddialı dönüş rallisi fikirlerini neredeyse hiç değiştirmedi. Fakat belki de geçen hafta yaşananların en önemli sonucu, eski ekonomiyi temsil eden Lehmanvari bir batış öyküsünün, kendini yeni, merkeziyetsiz finans olarak tanımlayan kripto paralara doğrudan yansımış olmasıydı. Halbuki kripto paralar tam da bu nedenle ortaya çıkmamış mıydı? Şeff af olmayan, aç gözlü ve sahtekar bir finansal sistemin yarattığı çöküşün, dolar hegemonyası üzerinden tüm dünyaya sirayet etmesi ve dünyadaki herkesi fakirleştirmesine bir tepki olarak gösterilmiyor muydu?

BAĞIMSIZLIĞINI KAYIP MI EDiYOR?

Gün geçtikçe kripto paralar açısından bir muamma ortaya çıkmaya başladı. Wall Street’in veya Avrupa’nın dev şirketleri bu alanda ciddi pozisyonlar almaya başladı. Eski ekonomi ve kripto paraların korelasyonu da hızla artmaya başladı. Bir yanda kurumsal kabullenme çabası, öte yandan benimsendikçe bağımsızlığını kaybeden ve var oluş sebebi olan krizlerin kendini de etkilemeye başladığı bir kripto para sahiplik modelinin yükselişi.

50 BiN DOLAR SESLERi iÇiNDE KAYBOLAN SORU iŞARETi

Aslında kripto paraların Evergrande kaynaklı düşüşünün tepkisi de yine Evergrande kaynaklı oldu. Batamayacak kadar büyük Evergrande’in yüzdürüleceği haberleriyle Bitcoin 44 bin dolar seviyelerinin üzerine sıçrayıverdi. Ancak Çin’in kripto para ticaretinin yasa dışı ticareti ile mücadelede yeni bir adım atarak tüm işlemleri yasaklaması yükselişi frenledi. Şimdi 50 bin doların üzerine çıkarak bir son çeyrek rallisi yapıp yapmayacağı tartışılıyor. Dördüncü çeyrek boğa koşusuna inananların sayısı hiç de az değil. Fakat kripto paraların asıl cazibesi olan uluslararası emtialara veya fiat para birimlerine rakip olma açısından Evergrande çalkantısı ciddi soru işareti olarak hafızalara kazınmış durumda.