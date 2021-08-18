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Kashkari'nin açıklamaları kriptoparalara bir miktar satış getirdi

Bitcoin 45 bin doların altına, Ether ise 3 bin dolar düzeyine kadar çekildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası(Fed) Minneapolis şubesi Başkanı Neel Kashkari'nin dün gece kripto paralara ilişkin yaptığı açıklamaların piyasada satışlara neden olmasıyla Bitcoin 45 bin doların altına çekildi.

Kashkari'nin kripto paraların yüzde 95'ini dolandırıcılık, aldatma, çöp olarak tanımladığı konuşmasının da etkisi ile Ether'de fiyat 3 bin  dolar seviyesini test etti.

Kashkari konuşmasında, "Kripto ve Bitcoin konusunda 5-6 yıl önce çok  iyimserdim. Şimdi, yüzde 95'ini dolandırıcılık, aldatma, kargaşa olarak görüyorum" dedi.

Bitcoin fiyatı 44 bin 250 dolara altına kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 45 bin 190 dolar seviyesinde. Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı hala bir ay öncesine göre yüzde 40 ve sene başına göre yüzde 54 yukarıda.